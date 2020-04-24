Экстремистов, изрисовавших свастиками Санкт-Петербург и Ленинградскую область, задержала полиция

24 Апр 2020 2020-04-24T12:05:31+03:00

Полиция задержала вандалов, нарисовавших свастику на общежитии в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

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Сотрудники центра по противодействию экстремизму главного управления МВД задержали вандалов, которые изрисовали свастиками и националистическими надписями здания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как отметили в полиции в пятницу, 24 апреля 2020 года, все молодые люди являются членами неформальной группировки.

- 21 апреля 2020 года на фасаде здания общежития для студентов консерватории имени Римского-Корсакова, расположенной на улице Зенитчиков, были обнаружены надписи националистических взглядов. Подобные надписи были обнаружены и на фасаде здания магазина в Ломоносовском районе в поселке Большая Ижора на Приморском шоссе, - сообщили в главном управлении МВД.

Также парни изрисовали магазин в области / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В результате были задержаны члены неформального молодежного объединения в возрасте 18-20 лет. По данным следствия, один из них, 18-летний парень, баллончиком с краской черного цвета рисовал свастики и писал оскорбительные слова, трое остальных находились рядом и наблюдали.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Остальным гражданам мера пресечения не избиралась, допрошены в качестве свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU