Из-за коронавируса Петербург беднеет быстрее других регионов России

24 Апр 2020 2020-04-24T12:18:31+03:00

Каждый четвертый потерял половину привычного дохода, а почти 15 процентов опрошенных и вовсе остались без зарплаты Фото: Олег ЗОЛОТО

Чаще всего экономят не только на шопинге и развлечениях, но и на продуктах, алкоголе и сигаретах

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Несмотря на самую большую «подушку безопасности», петербуржцы сильнее остальных жителей городов-миллионников чувствуют падение доходов из-за коронавируса. Такие любопытные выводы показал опрос, проведенный одним из крупных российских банков.

Специалисты опросили 3000 человек в Петербурге и других крупных городах страны и выяснили, что с начала пандемии с падением доходов столкнулись 56 процентов респондентов. В Петербурге приближение к бедности ощутили 63 процента опрошенных, и с этим показателем город на Неве оказался на первом месте рейтинга. Его он разделил с Краснодаром и Уфой. А вот в Омске на снижение доходов жаловались меньше всего, 45 процентов, человек.

Среди тех, кто ощутил падение доходов, каждый второй заявил, что лишился уже трети привычной суммы. Каждый четвертый потерял половину дохода. А почти 15 процентов опрошенных и вовсе потеряли основной источник заработка: были уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск, закрыли или потеряли бизнес.

О финансовой «подушке безопасности» говорит каждый пятый россиянин, причем чаще всего денежные закрома имеются у петербуржцев: в них признался 41 процент опрошенных. Для сравнения, в Москве «подушка безопасности» имеется только у 35 процентов опрошенных.

Несмотря на сбережения и оптимистичный настрой соотечественников, 48 процентов готовы устроиться на вторую работу, а еще восемь уже проходят повышение квалификации или получают новую профессию.

Ну, и, конечно, куда без экономии. Свои расходы в карантине снизили 40 процентов опрошенных, причем больше половины из них экономят целенаправленно, а не только потому, что не тратятся на проезд и шопинг. Главные «экономные» статьи расходов очевидны: одежда и обувь (66 процентов респондентов), развлечения (56), рестораны и кафе (47), транспорт (38). Но ужались россияне и в затратах на продукты (44), алкоголь и сигареты (28).

ИСТОЧНИК KP.RU