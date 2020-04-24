Полиции разрешили штрафовать петербуржцев за нарушение карантина

24 Апр 2020 2020-04-24T13:02:18+03:00

Раньше составлять некоторые протоколы можно было лишь в присутствии чиновников Смольного

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Премьер-министр России Михаил Мишустин наделил сотрудников полиции правом наказывать жителей Санкт-Петербурга за нарушения режима самоизоляции. В документе говорится о соглашении между МВД и правительством Северной столицы, по которому вносятся изменения в городской закон «об административных правонарушениях».

Согласно тексту распоряжения Правительства РФ, полицейские теперь могут сами выписывать протоколы нарушителям порядка, действия которых подпадают под отдельные административные статьи.

Речь идет о всех ситуациях, которые содержатся в городском законе "Об административных правонарушениях". В части режима самоизоляции, это штрафы в 4 и 5 тысяч (за повторный проступок) для тех горожан, кто, например, решил зайти в магазин или ресторан, которые должны быть закрыты, но работают. Изначально наказывали лишь владельцев бизнеса, то теперь отвечать придется и посетителям.

Ранее выписать протокол за это могли лишь чиновники трех комитетов Смольного, а теперь их полномочия отдали полиции.

Интересно, что этим же постановлением полиция получает право наказывать и любителей пошуметь ночью. Смольный с 2015 года пытался вернуть МВД управу на шумных соседей, однако получилось это лишь сейчас, заодно с карантинными ограничениями.

Напомним, что за прогулки в парках или на детских площадках, полиция могла оформлять нарушения и ранее. Но окончательную меру наказания все равно определяет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU