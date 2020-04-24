2020-04-24T13:00:02+03:00
Общество

На Дворцовом мосту провели весеннюю генеральную уборку

Переправу очистили от зимней грязи и застарелой пыли
Лилия КОЗЛОВА
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В рамках месячника по благоустройству весеннюю мойку устроили Дворцовому мостуВ рамках месячника по благоустройству весеннюю мойку устроили Дворцовому мостуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге устроили весеннюю мойку Дворцового моста в рамках месячника по благоустройству. Утром в пятницу, 24 апреля, сотрудники Мостотреста выполнили гидромониторную очистку переправы после зимнего периода. Специалисты удалили остатки песко-соляной смеси и грязь с лакокрасочного или защитного покрытий металлических элементов дорожных сооружений, железобетонных и гранитных поверхностей.

- Во время месячника по благоустройству работы ведутся как в дневное, так и в ночное время. Впоследствии помывка сооружений будет осуществляться на постоянной основе для поддержания их чистоты вплоть до наступления первых заморозков, - отметили в Смольном.

Среди объектов, которым устроили мойку первыми, стали набережные реки Мойки, канала Грибоедова, Зимней Канавки, 2-й Зимний мост и другие.

Также в рамках месячника по благоустройству 23 апреля дорожные специалисты провели помывку Университетской набережной, а на Стрелке ВО садовники комитета по благоустройству закончили высаживать 50 тысяч цветов виолы к майским праздникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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