В Петербург прилетела тысяча племенных утят
Целая тысяча милых и пушистых желтых утят прилетела в Санкт-Петербург. Конечно, не своим ходом – крылышки у малышей еще слабы для полетов – а рейсом самолета из Карачаево-Черкесии, где их выращивают специально для разведения на племенном заводе. Здесь их ждут в животноводческом хозяйстве, где разводят уток.
- Племенные суточные утята прошли ветеринарный контроль в аэропорту Пулково, - сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Как отмечают в Россельхознадзоре, инспекторы заверяют, что все утята после авиаперелета чувствуют себя хорошо и полностью здоровы.
После того, как проверяющие удостоверились, что у всех крякающих путешественников сопроводительные документы оформлены должным образом, то утят отправили в адрес получателя – одного из фермерских хозяйств Ленинградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU