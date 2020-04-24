В Петербург прилетела тысяча племенных утят

24 Апр 2020 2020-04-24T13:33:24+03:00

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Целая тысяча милых и пушистых желтых утят прилетела в Санкт-Петербург. Конечно, не своим ходом – крылышки у малышей еще слабы для полетов – а рейсом самолета из Карачаево-Черкесии, где их выращивают специально для разведения на племенном заводе. Здесь их ждут в животноводческом хозяйстве, где разводят уток.

- Племенные суточные утята прошли ветеринарный контроль в аэропорту Пулково, - сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Как отмечают в Россельхознадзоре, инспекторы заверяют, что все утята после авиаперелета чувствуют себя хорошо и полностью здоровы.

После того, как проверяющие удостоверились, что у всех крякающих путешественников сопроводительные документы оформлены должным образом, то утят отправили в адрес получателя – одного из фермерских хозяйств Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU