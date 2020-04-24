Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года: Горожане побили антирекорд

24 Апр 2020 2020-04-24T13:50:06+03:00

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Жители Северной столице явно устали сидеть дома и все больше выходят на улицу, несмотря на угрозу распространения коронавируса. Так, индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года составил рекордно низкий показатель – на 13:20 часов дня всего 2,3 балла. Это значит, что на улице очень много людей.

- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 13:20 составил 2,3 балла. В прошлый четверг местный индекс составлял 2,7 балла — за неделю индекс снизился на 0,2 балла, - говорится в данных сервиса «Яндекс».

Вчера по итогам дня индекс самоизоляции составил 2,5 балла, это на 2,1 балла больше, чем в средний четверг до распространения коронавируса. Тем не менее по уровню соблюдения карантинных мер город на Неве за вчерашний день занял лишь пятое место в рейтинге самоизоляции среди 15 городов России с населением более 1 миллиона человек.

Напомним, что за сутки в городе произошел скачек заражения – еще у 253 человек подтвердился диагноз. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 2711 случаев заражения COVID-19. Умерло 20 человек. Выздоровело 411 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU