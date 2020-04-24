Самый холодный день апреля в Санкт-Петербурге за последние 15 лет ожидается в пятницу

24 Апр 2020 2020-04-24T14:01:50+03:00

В Петербурге ожидается рекордно холодный день апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

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Аномально теплая зима и по своему жаркий март сменились снежным апрелем. Синоптики ожидают, что пятница, 24 апреля 2020 года, станет самым холодным за последние 15 лет.

- Сегодня будет самое холодное 24 апреля за 15 лет наблюдений. Ожидается, что термометр покажет плюс 6 градусов, - говорится в данных сервиса «Яндекс».

Специалист центра «Фобос» Михаил Леус ранее объяснил причину такого похолодания в Северной столице. В пятницу на погоду влияет холодная периферия циклона, кружащего над акваторией Баренцева моря.

- Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие осадки, а температурный режим понизится до плюс 5-7 градусов, в Ленинградской области 4-9 градусов тепла, - рассказал синоптик.

Однако на 14:00 по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в Петербурге плюс 7,4 градуса. Возможно, холодный рекорд не состоится.

ИСТОЧНИК KP.RU