2020-04-24T14:15:55+03:00
Общество

Опрос: почти половина жителей Северо-Запада не работает из-за карантина, у части срезали зарплаты

Тех, кого изменения не коснулись – около 40 процентов
Петр КИБЕР
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Не всем повезло остаться с работой во время карантина.Не всем повезло остаться с работой во время карантина.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Аналитики из сервиса «Авито.Работа» провели опрос среди жителей Северо-Запада России и, в том числе петербуржцев. Главным вопросом было то, как изменилась ситуация с работой и заработком из-за коронавируса и связанных с ним ограничений. Оказалось, что практически половина опрошенных сейчас просто не работает.

- Почти половина опрошенных в Северо-Западном Федеральном Округе (49%) вынуждена не работать. Под сокращение попали 4% респондентов, - говорится в исследовании.

47% продолжают работать. Половина – дистанционно, а половина - как прежде. Однако похвастаться тем, что их доходы не изменились, может лишь 41 процент из опрошенных.

У 13% срезали зарплату, четверть оказалась в неоплачиваемом отпуске, хоть по распоряжению властей дни считаются нерабочими, но платить за них надо. Повезло лишь 2% респондентов, которым работодатель платит за карантинный отпуск.

4%, как сказано выше, были и вовсе уволены, а 16% опрошенных не смогли точно описать ситуацию словами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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