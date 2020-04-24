2020-04-24T14:53:05+03:00
Общество

Состоялся «виртуальный запуск» фонтанов в Санкт-Петербурге сезона 2020 года

По настоящему украшения города начнут работать после снятия режима самоизоляции [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Состоялся «виртуальный запуск» фонтанов в Санкт-Петербурге в сезоне 2020 годаСостоялся «виртуальный запуск» фонтанов в Санкт-Петербурге в сезоне 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге запустили фонтаны. Правда, не по настоящему, а виртуально. Пока в городе действует режим самоизоляции, украшения будут «спать». В пятницу, 24 апреля, «Водоканал» показал, как «оживают» три фонтана: «Шар» на Невском проспекте, фонтаны у Казанского собора и в Ново-Манежном сквере.

- Запуск фонтанов может стать местом притяжения людей, что создаст дополнительный риск распространения коронавирусной инфекции. «Водоканал Санкт-Петербурга» решило восполнить отсрочку запуска фонтанов и фонтанных комплексов в «живую» и сделать одно из самых ожидаемых городских событий апреля виртуальным, - рассказали в компании.

А реальные фонтаны терпеливо ждут своего часа и готовы ворваться в оффлайн, как только это станет возможным. Все фонтаны и фонтанные комплексы, которые находятся на балансе предприятия, технически исправны, период межсезонья все сопутствующее оборудование фонтанов прошло полное комплексное обслуживание, необходимые элементы заменены.

«Виртуальный запуск» фонтанов в Санкт-Петербурге в сезоне 2020 года.Видео: Водоканал

ИСТОЧНИК KP.RU

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