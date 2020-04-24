В Ленобласти жестоко убили пенсионерку и ее сына
Полицейские Ломоносовского района ищут преступников, совершивших жестокую расправу над пожилой жительницей деревни Лопухинка и ее сыном. Тела убитых в их собственном дачном доме нашел знакомый, который и набрал «112».
- 23 апреля около 19:55 в дежурную часть через 112 поступило сообщение о том, что в деревне Лопухинка в дачном доме по улице Советская обнаружены два трупа, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Приехавшие на вызов оперативники убедились, что информация была не ложной. В залитом кровью домике было найдено тело 37-летнего безработного мужчины. У него было перерезано горло. Также эксперты нашли несколько ножевых ранений живота.
Рядом лежало тело его 73-летней матери. Женщину убили несколькими топора по голове. Также рубленные раны нашлись и на левой кисти руки пенсионерки.
Оба погибших были прописаны в Петербурге на проспекте Луначарского, а в Лопухинке находились на даче.
Убийц ищут
ИСТОЧНИК KP.RU