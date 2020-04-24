2020-04-24T14:33:07+03:00
Происшествия

В Ленобласти жестоко убили пенсионерку и ее сына

Пожилую женщину зарубили топором, а мужчине перерезали горло
Петр КИБЕР
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В Леобласти жестоко расправились с пенсионеркой и ее сыном.В Леобласти жестоко расправились с пенсионеркой и ее сыном.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полицейские Ломоносовского района ищут преступников, совершивших жестокую расправу над пожилой жительницей деревни Лопухинка и ее сыном. Тела убитых в их собственном дачном доме нашел знакомый, который и набрал «112».

- 23 апреля около 19:55 в дежурную часть через 112 поступило сообщение о том, что в деревне Лопухинка в дачном доме по улице Советская обнаружены два трупа, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшие на вызов оперативники убедились, что информация была не ложной. В залитом кровью домике было найдено тело 37-летнего безработного мужчины. У него было перерезано горло. Также эксперты нашли несколько ножевых ранений живота.

Рядом лежало тело его 73-летней матери. Женщину убили несколькими топора по голове. Также рубленные раны нашлись и на левой кисти руки пенсионерки.

Оба погибших были прописаны в Петербурге на проспекте Луначарского, а в Лопухинке находились на даче.

Убийц ищут

ИСТОЧНИК KP.RU

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