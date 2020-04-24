Подозреваемый в поджоге здания администрации в Песочном задержан

24 Апр 2020 2020-04-24T14:39:14+03:00

В результате пожара ущерб собственнику дома составил около 6,5 миллионов рублей [видео]

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Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в поджоге административного здания в поселке Песочное Курортного района. Как рассказали правоохранители в пятницу, 24 апреля, в ту ночь гражданин сжег еще и домик на детской площадке в 6-м квартале поселка.

- Пожар в здании администрации поселка на Советской улице произошел около 2:30 ночи 22 апреля. В результате пожара ущерб собственнику здания составил около 6,5 миллионов рублей. Пострадавших нет. Сотрудники полиции и пожарной службы установили, что возгорание произошло в результате поджога, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Спустя время полиция вышла на подозреваемого. Им оказался 41-летний уроженец одной из стран Центральной Азии, проживающий в поселке Песочный, работает трактористом. Он ранее судим. Мужчина дал явку с повинной.

В ту ночь мужчина был сильно пьян. Передвигаясь на велосипеде, он доехал до здания администрации, облил его бензином из канистры и поджог. Причем велосипед мужчина успел перекрасить с целью сокрытия следов преступления.

По факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU