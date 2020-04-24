В 18 садоводствах Ленобласти досрочно открылись амбулатории

24 Апр 2020 2020-04-24T14:49:33+03:00

Власти Петербурга сделали это под майские праздники, чтобы не оставить дачников без медпомощи

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На носу майские праздники, на которых многие петербуржцы традиционно отправятся на свои дачи в Ленобласти. А учитывая близость дачного сезона и то, что многие горожане переживают сезон самоизоляции за городом, было решено открыть амбулатории в садоводствах раньше обычного срока.

- В преддверии дачного сезона в 18 садоводствах, расположенных на территории Ленинградской области, досрочно начали работу врачебные амбулатории, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Пока лишь часть садоводств обеспечена медицинской помощью, но к 1 мая все 35 амбулаторных пунктов начнут работу в разных районах Ленобласти.

В 2020 году по распоряжению губернатора Санкт-Петербурга в садоводствах за счет средств городского бюджета будет построено еще 12 врачебных амбулаторий.

По оценке Смольного, в течение года за гордо отдыхают около 2,5 миллионов петербуржцев. И свыше 70 тысяч из них получают медпомошь в амбулаториях. Возможно, что в медпунктах также начнут делать тесты на коронавирус. Этот вопрос прорабатывается.

ИСТОЧНИК KP.RU