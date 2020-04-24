2020-04-24T14:49:33+03:00
Общество

В 18 садоводствах Ленобласти досрочно открылись амбулатории

Власти Петербурга сделали это под майские праздники, чтобы не оставить дачников без медпомощи
Петр КИБЕР
Поделиться:
В садоводствах Ленобласти Петербург открыл 18 амбулаторий.В садоводствах Ленобласти Петербург открыл 18 амбулаторий.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

На носу майские праздники, на которых многие петербуржцы традиционно отправятся на свои дачи в Ленобласти. А учитывая близость дачного сезона и то, что многие горожане переживают сезон самоизоляции за городом, было решено открыть амбулатории в садоводствах раньше обычного срока.

- В преддверии дачного сезона в 18 садоводствах, расположенных на территории Ленинградской области, досрочно начали работу врачебные амбулатории, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Пока лишь часть садоводств обеспечена медицинской помощью, но к 1 мая все 35 амбулаторных пунктов начнут работу в разных районах Ленобласти.

В 2020 году по распоряжению губернатора Санкт-Петербурга в садоводствах за счет средств городского бюджета будет построено еще 12 врачебных амбулаторий.

По оценке Смольного, в течение года за гордо отдыхают около 2,5 миллионов петербуржцев. И свыше 70 тысяч из них получают медпомошь в амбулаториях. Возможно, что в медпунктах также начнут делать тесты на коронавирус. Этот вопрос прорабатывается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге и Ленобласти 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудника МЧС подозревают в мошенничестве в Санкт-Петербурге
В Петербурге умер физик-ядерщик, академик Дмитрий Варшалович
Комздрав Петербурга дал подробности по трем умершим от коронавируса пациентам
Коронавирус заподозрили у одинокой жительницы из социального дома Приморского района
Организаторы сообщили, что VK Fest пройдет онлайн и объявили даты фестиваля в 2021 году
Рухнувшее в ДТП историческое ограждение набережной Мойки не смогут восстановить
Шалость не удалась: За фейк о ранении в бою в Мурино житель Петербурга получил штраф в 15 тысяч рублей
В 18 садоводствах Ленобласти досрочно открылись амбулатории
Подозреваемый в поджоге здания администрации в Песочном задержан
В Ленобласти жестоко убили пенсионерку и ее сына
Состоялся «виртуальный запуск» фонтанов в Санкт-Петербурге сезона 2020 года
Опрос: почти половина жителей Северо-Запада не работает из-за карантина, у части срезали зарплаты
Самый холодный день апреля в Санкт-Петербурге за последние 15 лет ожидается в пятницу
Петербургским школьникам раздали полмиллиона продуктовых наборов
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года: Горожане побили антирекорд
В Петербург прилетела тысяча племенных утят
На Дворцовом мосту провели весеннюю генеральную уборку
Полиции разрешили штрафовать петербуржцев за нарушение карантина
Из-за коронавируса Петербург беднеет быстрее других регионов России
Экстремистов, изрисовавших свастиками Санкт-Петербург и Ленинградскую область, задержала полиция
В реку Новую опять сбросили едкие стоки
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года составило 43 человека
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года достигло 20 человек
Продление режима самоизоляции в Карелии: Ограничения вводятся до 30 апреля 2020 года
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 24 апреля 2020 года: заболели еще 39 человек
Весенняя миграция лосей началась в Ленинградской области
Медведь и лосиха с лосенком попали в фотоловушку в Ленобласти
Стало известно, куда летели вертолеты, которые заметили в небе над Санкт-Петербургом