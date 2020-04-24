Шалость не удалась: За фейк о ранении в бою в Мурино житель Петербурга получил штраф в 15 тысяч рублей
Мировой суд участка №82 Санкт-Петербурга определил наказание шутнику, который 2 апреля разместил забавную с его точки зрения запись в соцсетях. Посвящена она была усилению режима карантина в Мурино.
- Состоя в группе «Девяткино LIVE Мурино», обвиняемый опубликовал следующий комментарий (дословно из протокола): «Все закрыто. Всюду военные и Росгвардия. Сегодня перебежками и ползком кое-как из Мурино выбрался. Был ранен в ногу», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Правоохранители, заметившие запись, решили, что это фейк, не отражающий реального положения дел. Своей записью, по их мнению, петербуржец создавал мнение у пользователей об угрозе массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.
Изначально судья материалы дела вернула из-за неправильного оформления, однако теперь оно было рассмотрено.
По статье «Злоупотребление свободой массовой информации», нарушитель получил штраф в 15 тысяч рублей. Свою вину он признал частично.
ИСТОЧНИК KP.RU
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