Шалость не удалась: За фейк о ранении в бою в Мурино житель Петербурга получил штраф в 15 тысяч рублей

24 Апр 2020 2020-04-24T15:15:25+03:00

За шутку о боях в Мурино петербуржец получил штраф. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В такую сумму оценил его шутку об усилении карантинного режима суд

Изменить размер текста: A A

Мировой суд участка №82 Санкт-Петербурга определил наказание шутнику, который 2 апреля разместил забавную с его точки зрения запись в соцсетях. Посвящена она была усилению режима карантина в Мурино.

- Состоя в группе «Девяткино LIVE Мурино», обвиняемый опубликовал следующий комментарий (дословно из протокола): «Все закрыто. Всюду военные и Росгвардия. Сегодня перебежками и ползком кое-как из Мурино выбрался. Был ранен в ногу», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Правоохранители, заметившие запись, решили, что это фейк, не отражающий реального положения дел. Своей записью, по их мнению, петербуржец создавал мнение у пользователей об угрозе массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Изначально судья материалы дела вернула из-за неправильного оформления, однако теперь оно было рассмотрено.

По статье «Злоупотребление свободой массовой информации», нарушитель получил штраф в 15 тысяч рублей. Свою вину он признал частично.

ИСТОЧНИК KP.RU