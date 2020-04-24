Рухнувшее в ДТП историческое ограждение набережной Мойки не смогут восстановить

24 Апр 2020 2020-04-24T15:20:55+03:00

Легковушка снесла три секции перил рядом с Большой Морской улицей в Санкт-Петербурге [фото]

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В ночь с 23 на 24 апреля водолазная группа СПб ГБУ «Мостотрест» завершила подъем из воды перильного ограждения и гранитных тумб на набережной реки Мойки между Поцелуевым и Краснофлотским мостом, которые снес автомобиль во время аварии 18 апреля. Оказалось, что ограда очень сильно пострадала. Часть ее восстановлению не подлежит.

Водолазы подняли со дна реки ограду, сбитую машиной / Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

- Одна из секций исторического перильного ограждения сильно пострадала и не подлежит восстановлению. Специалистам еще предстоит выяснить, возможно ли дальнейшее использование остальных двух секций и гранитных тумб, - рассказали в «Мостотресте».

Напомним, 18 апреля легковой автомобиль пробил ограждение набережной напротив дома 69 по Большой Морской. Сама машина в воду не упала, но в Мойке оказались три гранитные тумбы и три секции перильного ограждения.

Сразу после ДТП аварийная служба установила временное ограждение взамен сбитого. На самой набережной сейчас обеспечен безопасный проход.

ИСТОЧНИК KP.RU