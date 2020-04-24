2020-04-24T15:22:37+03:00
Общество

Организаторы сообщили, что VK Fest пройдет онлайн и объявили даты фестиваля в 2021 году

Напомним, VK Fest должен был состояться в Парка 300-летия Санкт-Петербурга 18 и 19 июля 2020 года
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
VK Fest 2020 пройдет в режиме онлайн.VK Fest 2020 пройдет в режиме онлайн.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В этом году популярный фестиваль VK Fest смогут посетить все желающие, потому что пройдет он в онлайн режиме. Об этом сегодня объявили сами организаторы.

- Мы внимательно следили за ситуацией с пандемией и решили в этом году отказаться от привычного формата фестиваля, чтобы не рисковать здоровьем гостей, - заявил директор по стратегическим коммуникациям ВКонтакте - Константин Сидорков.

Напомним, VK Fest должен был состояться в Парка 300-летия Санкт-Петербурга 18 и 19 июля 2020 года. Онлайн-версия VK Fest перенесена на май. Фестиваль продлится неделю!

- Бесплатная трансляция будет доступна для всех в сообществе VK Fest с 15 по 21 мая, - добавили организаторы. - Зрители увидят выступления любимых артистов и блогеров.

Для тех, кто купил билеты на VK Fest 2020. Их можно либо сдать, либо оставить до следующего года - они будут действительны. Даты проведения VK Fest 2021 - 24 и 25 июля.

VK Fest 2018: как это было.28 и 28 июля в Санкт-Петербурге вот уже в четвертый раз прошел фестиваль для каждого VK Fest. Вспоминаем, как это было!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудника МЧС подозревают в мошенничестве в Санкт-Петербурге
В Петербурге умер физик-ядерщик, академик Дмитрий Варшалович
Комздрав Петербурга дал подробности по трем умершим от коронавируса пациентам
Коронавирус заподозрили у одинокой жительницы из социального дома Приморского района
Организаторы сообщили, что VK Fest пройдет онлайн и объявили даты фестиваля в 2021 году
Рухнувшее в ДТП историческое ограждение набережной Мойки не смогут восстановить
Шалость не удалась: За фейк о ранении в бою в Мурино житель Петербурга получил штраф в 15 тысяч рублей
В 18 садоводствах Ленобласти досрочно открылись амбулатории
Подозреваемый в поджоге здания администрации в Песочном задержан
В Ленобласти жестоко убили пенсионерку и ее сына
Состоялся «виртуальный запуск» фонтанов в Санкт-Петербурге сезона 2020 года
Опрос: почти половина жителей Северо-Запада не работает из-за карантина, у части срезали зарплаты
Самый холодный день апреля в Санкт-Петербурге за последние 15 лет ожидается в пятницу
Петербургским школьникам раздали полмиллиона продуктовых наборов
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года: Горожане побили антирекорд
В Петербург прилетела тысяча племенных утят
На Дворцовом мосту провели весеннюю генеральную уборку
Полиции разрешили штрафовать петербуржцев за нарушение карантина
Из-за коронавируса Петербург беднеет быстрее других регионов России
Экстремистов, изрисовавших свастиками Санкт-Петербург и Ленинградскую область, задержала полиция
В реку Новую опять сбросили едкие стоки
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года составило 43 человека
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года достигло 20 человек
Продление режима самоизоляции в Карелии: Ограничения вводятся до 30 апреля 2020 года
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 24 апреля 2020 года: заболели еще 39 человек
Весенняя миграция лосей началась в Ленинградской области
Медведь и лосиха с лосенком попали в фотоловушку в Ленобласти
Стало известно, куда летели вертолеты, которые заметили в небе над Санкт-Петербургом