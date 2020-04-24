Организаторы сообщили, что VK Fest пройдет онлайн и объявили даты фестиваля в 2021 году

24 Апр 2020 2020-04-24T15:22:37+03:00

Напомним, VK Fest должен был состояться в Парка 300-летия Санкт-Петербурга 18 и 19 июля 2020 года

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В этом году популярный фестиваль VK Fest смогут посетить все желающие, потому что пройдет он в онлайн режиме. Об этом сегодня объявили сами организаторы.

- Мы внимательно следили за ситуацией с пандемией и решили в этом году отказаться от привычного формата фестиваля, чтобы не рисковать здоровьем гостей, - заявил директор по стратегическим коммуникациям ВКонтакте - Константин Сидорков.

Напомним, VK Fest должен был состояться в Парка 300-летия Санкт-Петербурга 18 и 19 июля 2020 года. Онлайн-версия VK Fest перенесена на май. Фестиваль продлится неделю!

- Бесплатная трансляция будет доступна для всех в сообществе VK Fest с 15 по 21 мая, - добавили организаторы. - Зрители увидят выступления любимых артистов и блогеров.

Для тех, кто купил билеты на VK Fest 2020. Их можно либо сдать, либо оставить до следующего года - они будут действительны. Даты проведения VK Fest 2021 - 24 и 25 июля.

VK Fest 2018: как это было.28 и 28 июля в Санкт-Петербурге вот уже в четвертый раз прошел фестиваль для каждого VK Fest. Вспоминаем, как это было!

ИСТОЧНИК KP.RU