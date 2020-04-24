Коронавирус заподозрили у одинокой жительницы из социального дома Приморского района

24 Апр 2020 2020-04-24T15:38:24+03:00

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У пожилой жительницы социального дома Приморского района Санкт-Петербурга заподозрили кронавирус. В четверг, 23 апреля, женщина почувствовала серьезное недомогание и обратилась за помощью. Прибывшие врачи осмотрели ее и взяли тест на коронавирусную инфекцию.

- До недавнего времени в нашем центре не было случаев заражения коронавирусной инфекцией. Но буквально вчера появился первый случай. Уже сделан анализ. Сейчас мы ждем его результатов. У женщины имеются характерные симптомы, она очень плохо себя чувствует, - рассказала «Невским новостям» директор учреждения Татьяна Томащук.

Также глава центра пожаловалась председателю городского комитета по социальной политике Александру Ржаненкову на нехватку масок и средств индивидуальной защиты. Он в свою очередь пообещал решить этот вопрос в ближайшее время. Руководитель ведомства подчеркнул, что социальные работники сейчас находятся на передовой, и поэтому задача властей обеспечить им безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU