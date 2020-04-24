2020-04-24T15:38:24+03:00
Общество

Коронавирус заподозрили у одинокой жительницы из социального дома Приморского района

У пенсионерки взяли анализ на инфекцию, результат ожидается
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
У пожилой жительницы социального дома Приморского района заподозрили коронавирусУ пожилой жительницы социального дома Приморского района заподозрили коронавирусФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

У пожилой жительницы социального дома Приморского района Санкт-Петербурга заподозрили кронавирус. В четверг, 23 апреля, женщина почувствовала серьезное недомогание и обратилась за помощью. Прибывшие врачи осмотрели ее и взяли тест на коронавирусную инфекцию.

- До недавнего времени в нашем центре не было случаев заражения коронавирусной инфекцией. Но буквально вчера появился первый случай. Уже сделан анализ. Сейчас мы ждем его результатов. У женщины имеются характерные симптомы, она очень плохо себя чувствует, - рассказала «Невским новостям» директор учреждения Татьяна Томащук.

Также глава центра пожаловалась председателю городского комитета по социальной политике Александру Ржаненкову на нехватку масок и средств индивидуальной защиты. Он в свою очередь пообещал решить этот вопрос в ближайшее время. Руководитель ведомства подчеркнул, что социальные работники сейчас находятся на передовой, и поэтому задача властей обеспечить им безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудника МЧС подозревают в мошенничестве в Санкт-Петербурге
В Петербурге умер физик-ядерщик, академик Дмитрий Варшалович
Комздрав Петербурга дал подробности по трем умершим от коронавируса пациентам
Коронавирус заподозрили у одинокой жительницы из социального дома Приморского района
Организаторы сообщили, что VK Fest пройдет онлайн и объявили даты фестиваля в 2021 году
Рухнувшее в ДТП историческое ограждение набережной Мойки не смогут восстановить
Шалость не удалась: За фейк о ранении в бою в Мурино житель Петербурга получил штраф в 15 тысяч рублей
В 18 садоводствах Ленобласти досрочно открылись амбулатории
Подозреваемый в поджоге здания администрации в Песочном задержан
В Ленобласти жестоко убили пенсионерку и ее сына
Состоялся «виртуальный запуск» фонтанов в Санкт-Петербурге сезона 2020 года
Опрос: почти половина жителей Северо-Запада не работает из-за карантина, у части срезали зарплаты
Самый холодный день апреля в Санкт-Петербурге за последние 15 лет ожидается в пятницу
Петербургским школьникам раздали полмиллиона продуктовых наборов
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года: Горожане побили антирекорд
В Петербург прилетела тысяча племенных утят
На Дворцовом мосту провели весеннюю генеральную уборку
Полиции разрешили штрафовать петербуржцев за нарушение карантина
Из-за коронавируса Петербург беднеет быстрее других регионов России
Экстремистов, изрисовавших свастиками Санкт-Петербург и Ленинградскую область, задержала полиция
В реку Новую опять сбросили едкие стоки
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года составило 43 человека
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года достигло 20 человек
Продление режима самоизоляции в Карелии: Ограничения вводятся до 30 апреля 2020 года
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 24 апреля 2020 года: заболели еще 39 человек
Весенняя миграция лосей началась в Ленинградской области
Медведь и лосиха с лосенком попали в фотоловушку в Ленобласти
Стало известно, куда летели вертолеты, которые заметили в небе над Санкт-Петербургом