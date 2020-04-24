2020-04-24T15:43:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Комздрав Петербурга дал подробности по трем умершим от коронавируса пациентам

Все оказались преклонного возраста и имели сопутствующие заболевания
Петр КИБЕР
Поделиться:
Трое умерших от коронавируса пациентов были преклонного возраста.Трое умерших от коронавируса пациентов были преклонного возраста.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга обнародовал сведения о трех новых жертвах коронавируса, о смерти которых было объявлено 24 апреля. Как обычно бывает, в числе скончавшихся оказались люди преклонного возраста, находящиеся в группе риска.

- Все пациенты скончались в Клинической инфекционной больнице имени Боткина, были пожилого возраста и имели сопутствующие заболевания, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Известно, что 72 -летняя женщина, а также 73-летний и 81 -летний мужчины умерли от легочно-сердечной недостаточности, обусловленной пневмонией. Основным заболеванием признана новая коронавирусная инфекция.

К такому выводу пришла комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19.

Таким образом, общее количество смертельных случаев в Санкт-Петербурге достигло 20. Всего в городе по состоянию на 24 апреля подтверждено 2711 случаев коронавируса. 411 пациентов вылечились.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудника МЧС подозревают в мошенничестве в Санкт-Петербурге
В Петербурге умер физик-ядерщик, академик Дмитрий Варшалович
Комздрав Петербурга дал подробности по трем умершим от коронавируса пациентам
Коронавирус заподозрили у одинокой жительницы из социального дома Приморского района
Организаторы сообщили, что VK Fest пройдет онлайн и объявили даты фестиваля в 2021 году
Рухнувшее в ДТП историческое ограждение набережной Мойки не смогут восстановить
Шалость не удалась: За фейк о ранении в бою в Мурино житель Петербурга получил штраф в 15 тысяч рублей
В 18 садоводствах Ленобласти досрочно открылись амбулатории
Подозреваемый в поджоге здания администрации в Песочном задержан
В Ленобласти жестоко убили пенсионерку и ее сына
Состоялся «виртуальный запуск» фонтанов в Санкт-Петербурге сезона 2020 года
Опрос: почти половина жителей Северо-Запада не работает из-за карантина, у части срезали зарплаты
Самый холодный день апреля в Санкт-Петербурге за последние 15 лет ожидается в пятницу
Петербургским школьникам раздали полмиллиона продуктовых наборов
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года: Горожане побили антирекорд
В Петербург прилетела тысяча племенных утят
На Дворцовом мосту провели весеннюю генеральную уборку
Полиции разрешили штрафовать петербуржцев за нарушение карантина
Из-за коронавируса Петербург беднеет быстрее других регионов России
Экстремистов, изрисовавших свастиками Санкт-Петербург и Ленинградскую область, задержала полиция
В реку Новую опять сбросили едкие стоки
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года составило 43 человека
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года достигло 20 человек
Продление режима самоизоляции в Карелии: Ограничения вводятся до 30 апреля 2020 года
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 24 апреля 2020 года: заболели еще 39 человек
Весенняя миграция лосей началась в Ленинградской области
Медведь и лосиха с лосенком попали в фотоловушку в Ленобласти
Стало известно, куда летели вертолеты, которые заметили в небе над Санкт-Петербургом