Комздрав Петербурга дал подробности по трем умершим от коронавируса пациентам

24 Апр 2020 2020-04-24T15:43:53+03:00

Трое умерших от коронавируса пациентов были преклонного возраста. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Все оказались преклонного возраста и имели сопутствующие заболевания

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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга обнародовал сведения о трех новых жертвах коронавируса, о смерти которых было объявлено 24 апреля. Как обычно бывает, в числе скончавшихся оказались люди преклонного возраста, находящиеся в группе риска.

- Все пациенты скончались в Клинической инфекционной больнице имени Боткина, были пожилого возраста и имели сопутствующие заболевания, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Известно, что 72 -летняя женщина, а также 73-летний и 81 -летний мужчины умерли от легочно-сердечной недостаточности, обусловленной пневмонией. Основным заболеванием признана новая коронавирусная инфекция.

К такому выводу пришла комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19.

Таким образом, общее количество смертельных случаев в Санкт-Петербурге достигло 20. Всего в городе по состоянию на 24 апреля подтверждено 2711 случаев коронавируса. 411 пациентов вылечились.

ИСТОЧНИК KP.RU