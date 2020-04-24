В Петербурге умер физик-ядерщик, академик Дмитрий Варшалович

24 Апр 2020 2020-04-24T15:57:59+03:00

Известному и заслуженному ученому было 85 лет

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Российская наука понесла еще одну тяжелую и как бы это ни было банально, невосполнимую потерю. В Санкт-Петербурге на 86 году жизни умер физик-ядерщик, академик Российской академии наук Дмитрий Варшалович.

- С глубоким прискорбием сообщаем, что 21 апреля на 86-м году ушел из жизни наш коллега Дмитрий Александрович Варшалович, выдающийся ученый, академик РАН, главный научный сотрудник Физико-Технологического института имени Иоффе, - говорится в сообщении пресс-служба института.

Дмитрий Варшалович родился в Ленинграде в 1934 году. В войну попал в эвакуацию, но потом вернулся в родной город. Здесь в 1957 году он окончил физфак ЛГУ по специальности ядерная спектроскопия и поступил в Ленинградский Физико-технический институт, ге и проработал всю жизнь.

В соавторстве с Л.И. Русиновым и И.В. Курчатовым написал книгу о ядерной изомерии. С 1986 по 2010 год был заведующим сектором теоретической астрофизики.

Его исследования в области ядерной физики, квантовой теории углового момента и ее приложений, физики межзвездной среды, физики квазаров и космологии широко известны как в России, так и за рубежом.

Коллектив ФТИ имени Иоффе скорбит о потере великого ученого и приносит соболезнования его близким.

ИСТОЧНИК KP.RU