2020-04-24T15:59:09+03:00
Происшествия

Сотрудника МЧС подозревают в мошенничестве в Санкт-Петербурге

Мужчина получил деньги за гараж, который якобы был разрушен стихийным бедствием
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Член избиркома муниципалитета в Петербурге и сотрудник МЧС подозревается в мошенничествеЧлен избиркома муниципалитета в Петербурге и сотрудник МЧС подозревается в мошенничествеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего чиновника и сотрудника МЧС. Как стало известно в пятницу, 24 апреля 2020 года, член избирательной комиссии одного из муниципальных образований Санкт-Петербурга, он же сотрудника ГУ МЧС России по Нижегородской области подозревается в мошенничестве.

- Согласно материалам уголовного дела, не позднее 26 января 2015 года, являясь старшим инженером ФГКУ «Специальное управление ФПС №50 МЧС России», расположенного в Невском районе, предоставил рапорт на имя начальника данного управления, с просьбой оказать ему дополнительную материальную помощь и справку, содержащую заведомо ложные сведения о причиненном ему ущербе в виде разрушений, вызванных стихийным бедствием, находящегося в его собственности гаража, - рассказали в следственном комитете.

В итоге справку и деньги мужчина получил. Ему выплатили 130 тысяч рублей.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудника МЧС подозревают в мошенничестве в Санкт-Петербурге
В Петербурге умер физик-ядерщик, академик Дмитрий Варшалович
Комздрав Петербурга дал подробности по трем умершим от коронавируса пациентам
Коронавирус заподозрили у одинокой жительницы из социального дома Приморского района
Организаторы сообщили, что VK Fest пройдет онлайн и объявили даты фестиваля в 2021 году
Рухнувшее в ДТП историческое ограждение набережной Мойки не смогут восстановить
Шалость не удалась: За фейк о ранении в бою в Мурино житель Петербурга получил штраф в 15 тысяч рублей
В 18 садоводствах Ленобласти досрочно открылись амбулатории
Подозреваемый в поджоге здания администрации в Песочном задержан
В Ленобласти жестоко убили пенсионерку и ее сына
Состоялся «виртуальный запуск» фонтанов в Санкт-Петербурге сезона 2020 года
Опрос: почти половина жителей Северо-Запада не работает из-за карантина, у части срезали зарплаты
Самый холодный день апреля в Санкт-Петербурге за последние 15 лет ожидается в пятницу
Петербургским школьникам раздали полмиллиона продуктовых наборов
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года: Горожане побили антирекорд
В Петербург прилетела тысяча племенных утят
На Дворцовом мосту провели весеннюю генеральную уборку
Полиции разрешили штрафовать петербуржцев за нарушение карантина
Из-за коронавируса Петербург беднеет быстрее других регионов России
Экстремистов, изрисовавших свастиками Санкт-Петербург и Ленинградскую область, задержала полиция
В реку Новую опять сбросили едкие стоки
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года составило 43 человека
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года достигло 20 человек
Продление режима самоизоляции в Карелии: Ограничения вводятся до 30 апреля 2020 года
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 24 апреля 2020 года: заболели еще 39 человек
Весенняя миграция лосей началась в Ленинградской области
Медведь и лосиха с лосенком попали в фотоловушку в Ленобласти
Стало известно, куда летели вертолеты, которые заметили в небе над Санкт-Петербургом