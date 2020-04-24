Сотрудника МЧС подозревают в мошенничестве в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего чиновника и сотрудника МЧС. Как стало известно в пятницу, 24 апреля 2020 года, член избирательной комиссии одного из муниципальных образований Санкт-Петербурга, он же сотрудника ГУ МЧС России по Нижегородской области подозревается в мошенничестве.
- Согласно материалам уголовного дела, не позднее 26 января 2015 года, являясь старшим инженером ФГКУ «Специальное управление ФПС №50 МЧС России», расположенного в Невском районе, предоставил рапорт на имя начальника данного управления, с просьбой оказать ему дополнительную материальную помощь и справку, содержащую заведомо ложные сведения о причиненном ему ущербе в виде разрушений, вызванных стихийным бедствием, находящегося в его собственности гаража, - рассказали в следственном комитете.
В итоге справку и деньги мужчина получил. Ему выплатили 130 тысяч рублей.
На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
ИСТОЧНИК KP.RU