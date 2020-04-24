Сотрудника МЧС подозревают в мошенничестве в Санкт-Петербурге

24 Апр 2020 2020-04-24T15:59:09+03:00

Член избиркома муниципалитета в Петербурге и сотрудник МЧС подозревается в мошенничестве Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мужчина получил деньги за гараж, который якобы был разрушен стихийным бедствием

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В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего чиновника и сотрудника МЧС. Как стало известно в пятницу, 24 апреля 2020 года, член избирательной комиссии одного из муниципальных образований Санкт-Петербурга, он же сотрудника ГУ МЧС России по Нижегородской области подозревается в мошенничестве.

- Согласно материалам уголовного дела, не позднее 26 января 2015 года, являясь старшим инженером ФГКУ «Специальное управление ФПС №50 МЧС России», расположенного в Невском районе, предоставил рапорт на имя начальника данного управления, с просьбой оказать ему дополнительную материальную помощь и справку, содержащую заведомо ложные сведения о причиненном ему ущербе в виде разрушений, вызванных стихийным бедствием, находящегося в его собственности гаража, - рассказали в следственном комитете.

В итоге справку и деньги мужчина получил. Ему выплатили 130 тысяч рублей.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU