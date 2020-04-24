2020-04-24T16:42:22+03:00
Происшествия

У оренбуржца угнали автомобиль в Санкт-Петербурге пока он сидел на карантине

Мужчина вернулся из Северной столицы и застрял на 19 дней
Лилия КОЗЛОВА
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У оренбуржца угнали автомобиль в Санкт-Петербурге пока он сидел на карантине из-за коронавирусаУ оренбуржца угнали автомобиль в Санкт-Петербурге пока он сидел на карантине из-за коронавирусаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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У жителя Оренбурга угнали автомобиль в Санкт-Петербурге пока он находился на карантине из-за коронавируса в родном городе. 37-летний мужчина приехал на своей машине в Северную столицу, однако был вынужден ее оставить из-за поломки и вернуться домой. Но в Оренбурге попал под правила о предосторожности.

- 1 апреля мужчина приехал в Петербург на своем «Инфинити». 3 апреля у машины появились проблемы с колодками. Водитель оставил авто у дома по Будапештской улице, а сам 4 апреля вылетел обратно в Оренбург, чтобы купить там колодки, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Почему колодки мужчине не мог купить в Петербурге, не известно. Однако вернувшись в Оренбург его отправили на обязательный карантин. Несколько регионов, включая данную область, ввели обязательную самоизоляцию всем прибывающим из Москвы и Петербурга.

В город на Неве мужчина вернулся только 23 апреля, но на месте свою машину не нашел. Теперь автомобиль разыскивает полиция, а водитель снова вернулся в Оренбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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