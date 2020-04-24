Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский подарил три аппарата ИВЛ детской больнице имени Филатова

24 Апр 2020 2020-04-24T16:57:55+03:00

Сейчас здесь лежат 48 маленьких пациентов с коронавирусом

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Петербургская детская больница №5 имени Филатова, где принимают маленьких пациентов с коронавирусом, получила ценный подарок. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий передал три аппарата ИВЛ медучреждению.

- Молясь о здравии петербуржцев, надеюсь, что устройство кому-то поможет исцелиться от болезни, - говорится в сопроводительном письме, текст которого приводит пресс-служба губернатора Северной столицы.

Сами аппараты искусственной вентиляции легких днем 24 апреля в больницу привез вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.

.Отметим, что на данный момент в Филатовской больнице лежат 48 детей с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. С самыми маленькими лежат и семеро родителей.

Еще 91 маленький пациент находится в клинике с подозрением на инфекцию по контакту с больным и с признаками пневмонии или ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU