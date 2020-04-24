24 Апр 2020 2020-04-24T17:00:01+03:00

Белая медведица Хаарчана скучает по людям и играет в волейбол в Ленинградском зоопарке Фото: принтскрин видео.

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали о том, что во время самоизоляции животное очень сильно скучают по посетителям. Однако больше всех тоскует по людям белая медведица Хаарчана, ведь она очень любит внимание, отметили в зоосаде 24 апреля.

- Обычно малышка кидает свои игрушки в сторону посетителей, пытаясь сыграть с ними. Не долетая до зрителей, мячи и конусы остаются лежать на кромке бассейна, но медведица ни капли не расстраивается, ведь она всегда получает свою порцию оваций, - рассказали в Ленинградском зоопарке.

Но сотрудники зоопарка ведь не ушли на самоизоляцию, а продолжают ухаживать за животными. Поэтому теперь ни временно заняли места в «зрительном зале» Хаарчаны.

- Бонусом для Хаарчааны стало то, что работники могут легко вернуть игрушку обратно.

Также сотрудники зоопарка опубликовали видео, на котором медведица пытается перекинуть игрушку через забор, чтобы поиграть с людьми.

Белая медведица Хаарчана играет в волейбол во время самоизоляции .Видео: Ленинградский зоопарк

ИСТОЧНИК KP.RU