В Ленинградском зоопарке рассказали, как белая медведица Хаарчана скучает по посетителям во время самоизоляции
Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали о том, что во время самоизоляции животное очень сильно скучают по посетителям. Однако больше всех тоскует по людям белая медведица Хаарчана, ведь она очень любит внимание, отметили в зоосаде 24 апреля.
- Обычно малышка кидает свои игрушки в сторону посетителей, пытаясь сыграть с ними. Не долетая до зрителей, мячи и конусы остаются лежать на кромке бассейна, но медведица ни капли не расстраивается, ведь она всегда получает свою порцию оваций, - рассказали в Ленинградском зоопарке.
Но сотрудники зоопарка ведь не ушли на самоизоляцию, а продолжают ухаживать за животными. Поэтому теперь ни временно заняли места в «зрительном зале» Хаарчаны.
- Бонусом для Хаарчааны стало то, что работники могут легко вернуть игрушку обратно.
Также сотрудники зоопарка опубликовали видео, на котором медведица пытается перекинуть игрушку через забор, чтобы поиграть с людьми.
Белая медведица Хаарчана играет в волейбол во время самоизоляции .Видео: Ленинградский зоопарк
ИСТОЧНИК KP.RU