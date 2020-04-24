Онкобольных из Мариинской больницы будут оперировать в Сестрорецке

24 Апр 2020 2020-04-24T17:32:28+03:00

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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга прояснило, как в городе будут оказывать помощь людям с онкологическими заболеваниями. Так, больных из Мариинской больницы, которая перепрофилирована под прием коронавирусных пациентов, отправят оперироваться в Сестрорецк.

- В связи с перепрофилированием Мариинской больницы в учреждении приостановлены роботизированные операции онкологическим пациентам. В случае, если оперативное лечение отложить невозможно (такое решение принимает лечащий врач), пациенты будут перенаправлены для получения лечения в Городскую больницу №40, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Еще одним больным вопросом оказалось возможное перепрофилирование онкоцентра имени Петрова в Песочном. Там также планируют принимать заразившихся коронавирусной инфекцией, а нынешних пациентов распустить по домам. Это уже вызвало бурю возмущения среди больных. Однако пока решение не принято.

- В настоящее время НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова работает в штатном режиме. Центр продолжает выполнять хирургическое, лучевое, химиотерапевтическое лечение онкологических больных в стационаре, - сообщают в Комздраве.

Однако уточняют, что при ухудшении эпидситуации в Петербурге в конце мая 2020 года онкоцентр все же могут перепрофилировать. Лучевую терапию продолжат в отдельном корпусе, а других больных будут долечивать в соседнем Петербургском онкоцентре или городском диспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU