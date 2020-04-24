Мурманское шоссе перекроют из-за разводки моста через Свирь 27 апреля
В ближайший понедельник, 27 апреля, всем автомобилистам Ленинградской области и Петербурга, которые пользуются трассой «Кола» (Мурманское шоссе), стоит быть особенно внимательными. Из-за разводки моста через реку Свирь здесь на несколько часов остановят движение.
- В период с 08:50 до 10:50 представителями ОАО «РЖД» будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».
Проехать будет нельзя в обе стороны. Причем как машинам, как и поездам, поскольку мост через Свирь на Мурманском шоссе совмещенный, автомобильно-железнодорожный.
Водителям приносят извинения за возможные неудобства и просят заранее выбирать маршрут и время следования.
Надо сказать, что точно такая же по времени разводка произойдет и тремя днями ранее, в пятницу, 24 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU