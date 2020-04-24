2020-04-24T18:01:04+03:00
Авто

Мурманское шоссе перекроют из-за разводки моста через Свирь 27 апреля

Проехать нельзя будет утром, с 9 до 11
Петр КИБЕР
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Мост через Свирь разведут дважды за трое суток. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".Мост через Свирь разведут дважды за трое суток. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".
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В ближайший понедельник, 27 апреля, всем автомобилистам Ленинградской области и Петербурга, которые пользуются трассой «Кола» (Мурманское шоссе), стоит быть особенно внимательными. Из-за разводки моста через реку Свирь здесь на несколько часов остановят движение.

- В период с 08:50 до 10:50 представителями ОАО «РЖД» будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Проехать будет нельзя в обе стороны. Причем как машинам, как и поездам, поскольку мост через Свирь на Мурманском шоссе совмещенный, автомобильно-железнодорожный.

Водителям приносят извинения за возможные неудобства и просят заранее выбирать маршрут и время следования.

Надо сказать, что точно такая же по времени разводка произойдет и тремя днями ранее, в пятницу, 24 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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