2020-04-24T18:42:54+03:00
Общество

Сбербанк провел онлайн-вебинар для пяти петербургских вузов

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев рассказал слушателям, как интеллект и мышление влияют на достижение успеха
Степан СТЕПАНОВ
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Сбербанк организовал онлайн-вебинар с магистром игры «Что? Где? Когда?» Максимом Поташевым.Сбербанк организовал онлайн-вебинар с магистром игры «Что? Где? Когда?» Максимом Поташевым.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Санкт-Петербурге прошел онлайн-вебинар для слушателей пяти вузов, посвященный теме развития интеллекта и мышления. Главным спикером мероприятия, организованного Сбербанком, стал магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Хрустальная сова» Максим Поташев.

Основываясь на своем опыте, бизнес-тренер Поташев рассказал, как интеллект влияет на достижение успеха, всегда ли умный человек правильно оценивает происходящее, принимает эффективные решения и добивается поставленных целей, что для этого нужно – ответы на эти и другие вопросы звучали на вебинаре.

– Эта онлайн-встреча с вузами стала первой, но не последней в таком формате. Мы понимаем, что в нынешних условиях это лучшая альтернатива очным лекциям, – прокомментировал заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Локотков. – С некоторыми из участников ранее мы лично встречались на мероприятиях по финансовой грамотности, стратегиям управления личными финансами и экосистеме Сбербанка. Но тема развития интеллекта и мышления – не менее интересная и актуальная, тем более, когда об этом говорит такой человек, как Максим – маркетолог, консультант, бизнес-тренер, управленец с большим опытом. Мы благодарны ему за готовность поддержать нашу инициативу.

К онлайн-вебинару от Сбербанка присоединились: РАНХиГС, СПБ ГЭУ, СПб ГУАП, СПб ГМТУ и СПб ПУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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