В Петербурге днем выгуливали слонов

24 Апр 2020 2020-04-24T18:29:12+03:00

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Две многотонные артистки итальянского цирка Тоньи Рани и Карла сегодня гуляли и не гуляли по Петербургу одновременно. Парадокс объяснялся просто – слоних, а это были именно они, выпустили на свежий воздух во двор цирка на Фонтанке, но на улицы двери не распахнули.

- Рани и Карла - трехтонные индийские слоны, рожденные в итальянском цирке семьи Тоньи. Сегодня наши «балерины» прогулялись по внутреннему двору Цирка на Фонтанке и продемонстрировали свою грациозность, - сообщает пресс-служба цирка в своем «Инстаграме».

Причина, по которой слонам приходиться ютиться в маленьком асфальтированном дворике в центре Северной столицы России проста. Итальянские циркачи были здесь на гастролях и не успели вернуться домой из-за карантинных мер против коронавируса.

Теперь артисты и их животные вынуждены жить в ожидании окончания самоизоляции. В интервью «Комсомолке» они признались, что им очень не хватает «аплодисментов, зрителей и той магии, которая творится на представлениях».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/775341" frameborder="0"></iframe> В Петербурге выпустили на улицу погулять слонов.Видео: instagram.com/circus_ciniselli

ИСТОЧНИК KP.RU