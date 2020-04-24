2020-04-24T19:08:09+03:00
Происшествия

Почти 200 тысяч пачек контрабандных сигарет нашли между досками в Морском порту Петербурга

Белорусское курево собиралось уйти морем в Голландию и Англию [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
Белорусские сигареты пытались отправить за границу, спрятав в досках. Фото: СЗТУБелорусские сигареты пытались отправить за границу, спрятав в досках. Фото: СЗТУ
Изменить размер текста:

Большой улов контрабандных сигарет нашли таможенники в Морском порту Санкт-Петербурга. Здесь, в контейнерах с досками, были найдены почти 200 тысяч пачек табачной продукции. Причем белорусского производства. Все курево едва не ушло морем в Голландию и Англию.

- 16 апреля 2020 года на Турухтанном таможенном посту Балтийской таможни в результате осмотра контейнера с пиломатериалами выявлены посторонние вложения. При вскрытии внутри сосновых досок были обнаружены спрятанные пачки сигарет в количестве 86 432 штук, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Контрабандисты не поленились и сделали пропилы в каждой из 1348 досок, чтобы нашпиговать их сигаретами. Отправителем груза «древесины» значилось некое ООО из Вологодской области. Пунктом назначения значилась Великобритания.

А еще через четыре дня, все там же, в другом контейнере, но уже не с хвойными, а с дубовыми брусками нашлось еще 107 766 пачек сигарет. Также из Белоруссии. На этот раз отправителем была петербургская фирма, а груз должен был уйти в Нидерланды.

По факту попытки контрабанды возбуждено уголовное дело.

В Петербургском порту в досках нашли около 200 тысяч пачек контрабандных сигарет.Видео: СЗТУ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
38 отраслей бизнеса в Петербурге получат арендные каникулы
Почти 200 тысяч пачек контрабандных сигарет нашли между досками в Морском порту Петербурга
Сбербанк провел онлайн-вебинар для пяти петербургских вузов
В Петербурге днем выгуливали слонов
Мурманское шоссе перекроют из-за разводки моста через Свирь 27 апреля
Онкобольных из Мариинской больницы будут оперировать в Сестрорецке
Главой Комитета имущественных отношений Петербурга стал Леонид Кулаков
В Ленинградском зоопарке рассказали, как белая медведица Хаарчана скучает по посетителям во время самоизоляции
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский подарил три аппарата ИВЛ детской больнице имени Филатова
У оренбуржца угнали автомобиль в Санкт-Петербурге пока он сидел на карантине
Сотрудника МЧС подозревают в мошенничестве в Санкт-Петербурге
В Петербурге умер физик-ядерщик, академик Дмитрий Варшалович
Комздрав Петербурга дал подробности по трем умершим от коронавируса пациентам
Коронавирус заподозрили у одинокой жительницы из социального дома Приморского района
Организаторы сообщили, что VK Fest пройдет онлайн и объявили даты фестиваля в 2021 году
Рухнувшее в ДТП историческое ограждение набережной Мойки не смогут восстановить
Шалость не удалась: За фейк о ранении в бою в Мурино житель Петербурга получил штраф в 15 тысяч рублей
В 18 садоводствах Ленобласти досрочно открылись амбулатории