Почти 200 тысяч пачек контрабандных сигарет нашли между досками в Морском порту Петербурга

24 Апр 2020 2020-04-24T19:08:09+03:00

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Большой улов контрабандных сигарет нашли таможенники в Морском порту Санкт-Петербурга. Здесь, в контейнерах с досками, были найдены почти 200 тысяч пачек табачной продукции. Причем белорусского производства. Все курево едва не ушло морем в Голландию и Англию.

- 16 апреля 2020 года на Турухтанном таможенном посту Балтийской таможни в результате осмотра контейнера с пиломатериалами выявлены посторонние вложения. При вскрытии внутри сосновых досок были обнаружены спрятанные пачки сигарет в количестве 86 432 штук, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Контрабандисты не поленились и сделали пропилы в каждой из 1348 досок, чтобы нашпиговать их сигаретами. Отправителем груза «древесины» значилось некое ООО из Вологодской области. Пунктом назначения значилась Великобритания.

А еще через четыре дня, все там же, в другом контейнере, но уже не с хвойными, а с дубовыми брусками нашлось еще 107 766 пачек сигарет. Также из Белоруссии. На этот раз отправителем была петербургская фирма, а груз должен был уйти в Нидерланды.

По факту попытки контрабанды возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/775351" frameborder="0"></iframe> В Петербургском порту в досках нашли около 200 тысяч пачек контрабандных сигарет.Видео: СЗТУ

ИСТОЧНИК KP.RU