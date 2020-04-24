2020-04-24T19:34:34+03:00
Общество

38 отраслей бизнеса в Петербурге получат арендные каникулы

Льготные меры распространяются на отсрочку/рассрочку на всех арендаторов городской недвижимостью
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге увеличили список отраслей бизнеса, которые получат арендные каникулы из-за коронавируса.В Петербурге увеличили список отраслей бизнеса, которые получат арендные каникулы из-за коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Смольном увеличили количество отраслей бизнеса, которые получат арендные каникулы из-за пандемии коронавируса. Список «счастливчиков» расширился сразу с 3 до 38 видов компаний. Льготные меры распространяются на отсрочку/рассрочку на всех арендаторов городской недвижимостью, независимо от их присутствия в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Помимо сфер гостиничных услуг, общественного питания и туризма арендные каникулы будут распространяться на розничную непродовольственную торговлю, стоматологию, оказание бытовых и социальных услуг, транспорт, культуру и образования, сферу отдыха и развлечений, другие отрасли. Полный список находится на сайте КИО, - сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений Петербурга.

Есть и другое важное изменение: отсрочка для бизнесменов распространится не только на второй и третий кварталы, но и на часть первого платежного периода, начиная с 13 марта 2020 года. С 13 марта до конца режима повышенной готовности в Петербурге отсрочка будет особенно щедрая – в виде 100% размере платы по договору за соответствующий период. А со дня окончания ограничительного режима и до 1 октября 2020 года льготу предоставят в объеме 50% от платы по договору за соответствующий период.

Отметим, что пени и штрафы в связи с отсрочкой начислять не станут. Вдобавок время действия беспроцентной рассрочки на оплату платежей увеличат с 1 года до 2 лет. В итоге заплатить арендную плату за второй или третий кварталы и часть прошедшего марта 2020 года предприниматели смогут не позднее 1 января 20203 года. Плату можно вносить поэтапно.

- Безусловно, видны положительные шаги по отношению к бизнесу. Думаю, мерами воспользуются десятки тысяч объектов города. Но крайне важно, как это все будет реализовываться. Есть риск, что значительная часть предпринимателей не смогут мерами воспользоваться из-за бюрократических аспектов, - высказал мнение председатель некоммерческого партнерства «Союз малых предприятий» Владимир Меньшиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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