Организатора похищения невесты выдворят из Петербурга

24 Апр 2020 2020-04-24T20:23:29+03:00

Из Петербурга и России выдворят виновника похищения невесты в Невском районе. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Горе-жених находится в России незаконно да еще и хулиганит

Изменить размер текста: A A

Организатора громкого похищения невесты в Петербурге, собираются выдворить из России. 28-летний мужчина из страны ближнего зарубежья находится в России незаконно, поэтому ему вручили административный протокол о нарушении миграционного законодательства, а суд оперативно постановил отправить его восвояси.

- Сейчас мужчину доставляют в Центр временного содержания для иностранных граждан для дальнейшего выдворения. Вдобавок по факту случившегося похищения возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство, - рассказали о продолжении нашумевшей истории в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что ранее в Невском районе трое неизвестных людей в медицинских масках вышли из машины, схватили 25-летнюю девушку, посадили в машину и увезли в город Тихвин под предлогом исполнения национального обычая. Полиция напоминает гостям Северной столицы, что будет жестко реагировать на все инциденты, которые не укладываются в нормы закона и общественного поведения, будь то хулиганская стрельба или ритуальное убийство животных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/775038" frameborder="0"></iframe> Похищение невесты в Санкт-Петербурге 22 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU