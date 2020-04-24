Петербуржцам всех возрастов разрешили выезжать на дачу ради самоизоляции

24 Апр 2020 2020-04-24T20:45:20+03:00

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Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов отметил, что старт садоводческого сезона прекрасно разнообразит досуг самоизоляции. По словам чиновника, горожанам любого возрастов разрешено отправляться на дачу и не бояться схлопотать протокол или штраф. Однако в поездку важно взять с собой книжку садовода.

- Если человек находится на воздухе на своем садовом участке и занимается огородом, то это благотворно влияет на его здоровье. Сейчас запретов на разные поездки очень много, поэтому садоводство – одно из таких мест, где люди будут чувствовать себя в какой-то степени комфортно. К тому же мы с властями Ленобласти договорились, что у нас не будет запретительных мер при проезде из Петербурга в регион и обратно, - сообщил Кириллов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Более того, с 28 апреля появятся новые электрички, которыми смогут воспользоваться дачники. Добавим, что на территории города и области располагаются больше 3 тысяч садоводств, в которых есть около 700 тысяч участков.

ИСТОЧНИК KP.RU