2020-04-24T21:06:01+03:00
Здоровье

Главный санврач Петербурга досрочно сняла запрет на плановые прививки детям

Ранее ограничительные меры ввели до 30 апреля, чтобы снизить риски распространения коронавируса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге с 24 апреля сняли запрет на плановую вакцинацию детям.В Петербурге с 24 апреля сняли запрет на плановую вакцинацию детям.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление, согласно которому в городе досрочно сняли запрет на плановые прививки детям и остальным горожанам, требующим вакцинации по эпидемическим показаниям (допустим, против бешенства – Прим. ред.). Ранее данные ограничительные меры действовали до 30 апреля, чтобы снизить риски распространения коронавируса.

- Постановляю снять с 24 апреля 2020 года запрет на плановую вакцинацию детского населения и вакцинацию по эпидемическим показаниям… в постановлении Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу «О дпополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19». Контроль за выполнением оставляю за собой, - гласит документ, подписанный Башкетовой.

Добавим, что больше 100 человек пострадали от клещей в Петербурге за неделю. Чаще всего укусы «поджидали» горожан за городом. К слову, у некоторых насекомых нашли боррелиоз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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