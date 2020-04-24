Сергей Шнуров объяснил, зачем он полез в политику

24 Апр 2020 2020-04-24T21:30:00+03:00

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Известный музыкант Сергей Шнуров порассуждал, зачем он полез в политику. Лидер «Ленинграда» отметил, что он намерен конкурировать с нынешними «представителями народа», которые переживают из-за появления на «арене» фигуры новоиспеченного члена «Партии Роста». По словам Шнурова, современная политическая активность в России тормозит и дискредитирована донельзя. Он намерен сменить застоявшихся «господ» у власти.

- Политика – это мы, а не они. И «залез» я в нее не за тем, чтобы стать одним из ни на что не влияющих политиков. Их и без меня тут по горлышко. Я делаю свое дело, как я его понимаю. Как и в шоу-бизнесе, так и в этой новой для себя атмосферке, я не намерен подстраиваться под формат. Потому как это не мой стиль, - рассуждает Шнуров на kp.ru в своей большой авторской колонке.

Музыкант добавляет, что хочет собственным примером сменить репертуар этого «провинциального политического шоу», чьих участников давно не волнуют проблемы народа.

ИСТОЧНИК KP.RU