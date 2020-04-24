2020-04-24T22:05:02+03:00
Происшествия

Наезд «Лады» на троих детей с матерью в Ленобласти стал уголовным делом

23-летний владелец «Лады» умчался с АЗС, не заплатив за топливо, и пытался скрыться, но сбил целую семью
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По факту аварии в Ленобласти, в которой водитель "Лады" сбил троих детей и мать, возбудили уголовное дело. Фото: vk.com/id77500300По факту аварии в Ленобласти, в которой водитель "Лады" сбил троих детей и мать, возбудили уголовное дело. Фото: vk.com/id77500300
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Наезд «Лады» на маму и ее троих маленьких детей, переходивших дорогу на трассе «Санкт-Петербург-Свердлова-Всеволожск» обернулся уголовным делом. Напомним, по словам очевидцев, семья шла по «зебре», когда всех четверых внезапно сбила легковушка. В ГИБДД установили, что стаж водителя составляет всего три месяца, и он уже успел нахватать штрафов.

- Оказалось, что водитель уехал с заправочной станции, не заплатив за бензин, а затем, пытаясь скрыться, сбил женщину и троих детей. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и передал его прибывшим на место сотрудникам ГИБДД, - сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Позже в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что авария закончилась уголовным делом, однако оно возбуждено не на водителя, а по факту ДТП. Сейчас злостный нарушитель находится под присмотром полиции. Виновнику произошедшего грозит до двух лет тюрьмы.

Добавим, что новых сведений о состоянии пострадавшей семьи нет. Напомним, 7-летняя девочка в результате ДТП впала в кому, а ее мама и братики получили травмы средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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