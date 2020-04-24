Наезд «Лады» на троих детей с матерью в Ленобласти стал уголовным делом
Наезд «Лады» на маму и ее троих маленьких детей, переходивших дорогу на трассе «Санкт-Петербург-Свердлова-Всеволожск» обернулся уголовным делом. Напомним, по словам очевидцев, семья шла по «зебре», когда всех четверых внезапно сбила легковушка. В ГИБДД установили, что стаж водителя составляет всего три месяца, и он уже успел нахватать штрафов.
- Оказалось, что водитель уехал с заправочной станции, не заплатив за бензин, а затем, пытаясь скрыться, сбил женщину и троих детей. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и передал его прибывшим на место сотрудникам ГИБДД, - сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.
Позже в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что авария закончилась уголовным делом, однако оно возбуждено не на водителя, а по факту ДТП. Сейчас злостный нарушитель находится под присмотром полиции. Виновнику произошедшего грозит до двух лет тюрьмы.
Добавим, что новых сведений о состоянии пострадавшей семьи нет. Напомним, 7-летняя девочка в результате ДТП впала в кому, а ее мама и братики получили травмы средней степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU