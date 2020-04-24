Собака напала на трехлетнюю девочку в Ленобласти

24 Апр 2020 2020-04-24T22:26:05+03:00

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В Ленинградской области собака напала на трехлетнюю девочку. Информация об этом появилась в ряде СМИ города и региона и ей быстро заинтересовались в СК, организовав доследственную проверку. Как сообщается, жуткое происшествие случилось в деревне Белая Лужского района Ленобласти.

- Трехлетняя девочка гуляла со своей сестрой на улице, и на нее напала трехлетняя собака. Ребенок получил рваные раны лица и был госпитализирован. После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Вдобавок следователи собираются дать оценку действиям соответствующих органов при осуществлении деятельности по обращению с животными, соблюдения карантинных обязательств, а также защиты прав несовершеннолетних.

Напомним, ранее в Ленобласти собаки покусали новорожденного тюлененка.

ИСТОЧНИК KP.RU