Собака напала на трехлетнюю девочку в Ленобласти
В Ленинградской области собака напала на трехлетнюю девочку. Информация об этом появилась в ряде СМИ города и региона и ей быстро заинтересовались в СК, организовав доследственную проверку. Как сообщается, жуткое происшествие случилось в деревне Белая Лужского района Ленобласти.
- Трехлетняя девочка гуляла со своей сестрой на улице, и на нее напала трехлетняя собака. Ребенок получил рваные раны лица и был госпитализирован. После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.
Вдобавок следователи собираются дать оценку действиям соответствующих органов при осуществлении деятельности по обращению с животными, соблюдения карантинных обязательств, а также защиты прав несовершеннолетних.
Напомним, ранее в Ленобласти собаки покусали новорожденного тюлененка.
ИСТОЧНИК KP.RU