Шести тысячам петербуржцев продлили субсидии на оплату ЖКУ

24 Апр 2020 2020-04-24T22:51:38+03:00

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В Смольном подсчитали, что в апреле субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ) продлили для шести тысяч петербуржцев. Напомним, такие меры социальной поддержки ввели в связи с пандемией коронавируса. В итоге право на получении субсидии автоматически продлили. С 26 марта, из-за режима самоизоляции, горожанам не обязательно лично относить подтверждающие документы в Городской центр жилищных субсидий.

- С начала апреля выплаты автоматически предоставили 6184 получателям (у которых срок получения поддержки заканчивался 30 апреля). В мае продление предусмотрено еще для 13 тысяч семей. В настоящее время на постоянной основе субсидию на оплату ЖКУ получают около 72 тысяч семей. При этом средний размер выплаты на каждого получателя составляет около 1900 рублей, - отмечают в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко.

Добавим, что в Северной столице на субсидии выделили в 2020 году около 1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU