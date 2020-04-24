Подросток не подбросил мелочи на выпивку мужчине и получил ножом в грудь в Петербурге
Следственные органы СК России по Петербургу возбудили уголовное дело после нападения неадекватного горожанина на подростка-сироту, который отказался подкинуть ему денег на спиртное. Все произошло вечером 23 апреля на крыльце продуктового магазина в доме на улице Стойкости. Неизвестный мужчина пристал к парню и слово за слово развязался конфликт.
- В итоге 50-летний мужчина из хулиганских побуждений ударил 17-летнего воспитанника социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних ножом в грудь. Потерпевшего в тяжелом состоянии срочно госпитализировали в больницу, где ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.
Сейчас решается вопрос об аресте буйного гражданина и предъявлении ему обвинения. По статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Известно, что его неоднократно судили ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU