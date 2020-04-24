Подросток не подбросил мелочи на выпивку мужчине и получил ножом в грудь в Петербурге

24 Апр 2020 2020-04-24T23:18:48+03:00

В Петербурге неизвестный мужчина ударил парня ножом в грудь, за то что ему не подкинули денег на спиртное. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Следственные органы СК России по Петербургу возбудили уголовное дело после нападения неадекватного горожанина на подростка-сироту, который отказался подкинуть ему денег на спиртное. Все произошло вечером 23 апреля на крыльце продуктового магазина в доме на улице Стойкости. Неизвестный мужчина пристал к парню и слово за слово развязался конфликт.

- В итоге 50-летний мужчина из хулиганских побуждений ударил 17-летнего воспитанника социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних ножом в грудь. Потерпевшего в тяжелом состоянии срочно госпитализировали в больницу, где ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Сейчас решается вопрос об аресте буйного гражданина и предъявлении ему обвинения. По статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Известно, что его неоднократно судили ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU