2020-04-24T23:58:04+03:00
Общество

Парикмахерским, салонам красоты и баням разрешили возобновить работу в Ленобласти

Однако в запретном списке еще остаются 18 населенных пунктов 47-го региона
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти частично разрешили парикмахерским, салонам красоты и баням возобновить свою работу.В Ленобласти частично разрешили парикмахерским, салонам красоты и баням возобновить свою работу.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Власти Ленобласти ввели послабления в постановление об ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил лично губернатор Александр Дрозденко в своем Instagram, а также пресс-служба правительство региона. Повезло парикмахерским, баням и салонам красоты, которые с 24 апреля могут возобновить работу. Но есть важный нюанс.

- Парикмахерские и салоны красоты снова откроют свои двери в городах, где есть не более 5 заболевших коронавирусом и в населенных пунктах, где зараженных не больше 3 человек. В итоге по эпидобстановке заведениям нельзя работать в Пикалево, Мурино, Всеволожске, Кудрово, Сертолово, Выборге, Гатчине, Тосно. Запрет действителен и в поселках Янино-1, Бугры, им. Морозова, Гончарово, Рощино, Первомайское, а также в деревнях Новое Девяткино, Щеглово, Старая, Новосергиевка, - сообщил Дрозденко.

В остальных населенных пунктах работа мастеров разрешена. Однако парикмахерским и салонам красоты нужно каждые два часа дезинфицировать помещения, иметь антисептики, одноразовые маски, бахилы и перчатки, а также обязательно вести учет посетителей и не допускать столпотворений, используя не более 50% посадочных мест.

Что касается бань, то им разрешено открыться только в тех в населенных пунктах, где нет центрального водоснабжения и заболевших коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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