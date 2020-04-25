2020-04-25T00:33:26+03:00
Общество

Суды Петербурга стали ограничиваться предупреждением в отношении посетителей парков и детских площадок

С 20 по 24 апреля судьи, в основном, не штрафовали провинившихся горожан
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржцам, гуляющим по закрытым паркам и детским площадкам, назначают наказание в виде предупреждения.Петербуржцам, гуляющим по закрытым паркам и детским площадкам, назначают наказание в виде предупреждения.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 20 по 24 апреля в районных судах Петербурга зарегистрировали сразу 436 административных дел по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». По ней могут оштрафовать от 1 до 30 тысяч рублей за прогулки на закрытых детских и спортивных площадках, а также в парках и скверах на время ограничений по коронавирусу.

Однако за прошедшие рабочие будни суды, в основном, ограничивались предупреждением в отношении провинившихся горожан.

- Из 436 материалов рассмотрено 175. Основное наказание – предупреждение. За этот же период районные суды Санкт-Петербурга зарегистрировали 43 материала по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст.6.3 КоАП РФ (дела на нарушителей режима самоизоляции – Прим. ред.). Рассмотрено 15 материалов. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работавшим во время карантина, в основном, назначается наказание в виде приостановления деятельности, а физическим лицам – штраф в 15 тысяч рублей, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, ранее суды назвали ТОП районов Северной столицы по нарушениям режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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