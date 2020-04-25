2020-04-25T01:30:55+03:00
Общество

Врачам Ленобласти выдали защитные лицевые экраны

Ноу-хау будут раздавать партиями различным медучреждениям региона
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти врачам передали лицевые защитные экраны для работы с больными. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти.В Ленобласти врачам передали лицевые защитные экраны для работы с больными. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти.
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В Ленобласти врачей обеспечат двойной защитой от больных с симптомами ОРВИ или зараженных коронавирусом. Для этого одно из предприятий региона начало выпускать индивидуальные защитные лицевые экраны. Помимо этого медики, как и раньше, будут носить защитные маски.

- Мощность выпуска лицевых экранов – 150 штук в сутки, однако вскоре планируется увеличение в два раза. Компания безвозмездно передала 30 «щитков» для врачей Кузьмоловской поликлиники и сотню – для Токсовской районной больницы. Следующие партии защитных экранов в количестве от 50 до 100 штук будут также переданы медицинским учреждениям региона, - рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, что в 47-м регионе подписали долгожданные послабления в постановление об ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса. Теперь парикмахерским и салонам красоты разрешили возобновить свою работу, если в городе или поселке немного или совсем нет больных с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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