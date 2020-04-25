Трехнедельный лисенок, спасенный в Ленобласти, начал осваиваться в клетке

25 Апр 2020 2020-04-25T02:45:08+03:00

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В Центре помощи диким животным «Велес», что находится в Ленобласти, наконец-то рассказали о буднях крошки лисенка, спасенного недавно и переданного в руки зоозащитников. Малютку-девочку назвали ласковым именем Пасочка. Если неделю назад ее кормили исключительно молочком, то сейчас кроха перешла на водичку и мелко нарезанные кусочки мяса. Кушать она уже способна самостоятельно.

Малышка очень мило спит, сворачиваясь калачиком. Фото: vk.com/veles_spb

Теперь будни малютки ограничены клеткой, которую она активно изучает, бегая туда-сюда и демонстрируя свое любопытство и прыть. Зверек уже облюбовал лежанку, ведь в ней можно комфортно свернуться калачиком и спрятаться от назойливых взглядов людей.

- О! Мы растем! Почти в два раза в весе прибавили, - рассказывают сотрудники «Велеса».

Напомним, что лисенку всего три недели от роду. На брошенную малышку чудом наткнулись люди, и теперь она в надежных руках.

Крохотный лисенок, спасенный в Ленобласти, учится пить молоко.Видео: Центр "Велес" http://vk.com/veles_spb

ИСТОЧНИК KP.RU