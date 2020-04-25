14 рейсов из Пулково отменили в субботу

25 Апр 2020 2020-04-25T09:12:52+03:00

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Четырнадцать авиарейсов из Петербурга в субботу, 25 апреля, не состоятся. Об отмене вылетов свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Пулково. Так, пассажиры нескольких российских авиакомпаний не смогут отправиться в Сочи, Симферополь, Архангельск, Самару, Краснодар, Казань, Мурманск, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск. Кроме того, отменены сразу несколько рейсов в Москву.

Остальные 26 субботних рейсов в города России, судя по данным онлайн-табло, все же запланированы на отправку. Напомним, что сейчас из воздушной гавани Петербурга самолеты не летают в другие страны: из-за пандемии коронавируса и сложной эпидситуации Россия закрыла границы. Из Пулково все международные рейсы отменены уже больше месяца - с 23 марта. Регулярное авиасообщение временно действует только с городами России.

ИСТОЧНИК KP.RU