2020-04-25T09:12:52+03:00
Общество

14 рейсов из Пулково отменили в субботу

Некоторые самолеты 25 апреля не полетят в Москву, Сочи, Архангельск и другие города
Евгения МОСКВИНА
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Из Петербурга 25 апреля отменили 14 самолетов.Из Петербурга 25 апреля отменили 14 самолетов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Четырнадцать авиарейсов из Петербурга в субботу, 25 апреля, не состоятся. Об отмене вылетов свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Пулково. Так, пассажиры нескольких российских авиакомпаний не смогут отправиться в Сочи, Симферополь, Архангельск, Самару, Краснодар, Казань, Мурманск, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск. Кроме того, отменены сразу несколько рейсов в Москву.

Остальные 26 субботних рейсов в города России, судя по данным онлайн-табло, все же запланированы на отправку. Напомним, что сейчас из воздушной гавани Петербурга самолеты не летают в другие страны: из-за пандемии коронавируса и сложной эпидситуации Россия закрыла границы. Из Пулково все международные рейсы отменены уже больше месяца - с 23 марта. Регулярное авиасообщение временно действует только с городами России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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