2020-04-25T09:49:26+03:00
Общество

Прогноз погоды на 25 апреля 2020 в Санкт-Петербурге: тепло и небольшие осадки

А в ночь на воскресенье возможен небольшой минус
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге 25 апреля будет тепло, но могут пройти небольшие осадки.В Петербурге 25 апреля будет тепло, но могут пройти небольшие осадки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Второй весенний месяц в Петербурге подходит к концу. В субботу, 25 апреля, в городе будет облачная с прояснениями погода. Об этом говорят данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Днем будет довольно тепло – воздух прогреется от +5 до +7 градусов. Не предвидится в субботу и сильного ветра и дождей. Осадки, если и будут, то небольшие. А ветер синоптики обещают умеренный.

В ночь на воскресенье, 26 апреля, в Петербурге столбик термометра покажет от -1 до +1 градуса. А вот днем может подняться до +8. Но погулять по паркам сейчас не получится: петербуржцам необходимо соблюдать режим самоизоляции, чтобы остановить распространение коронавируса. Кроме того, днем в воскресенье по городу пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, а это не самая приятная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Прогноз погоды на 25 апреля 2020 в Санкт-Петербурге: тепло и небольшие осадки
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