2020-04-25T10:35:02+03:00
Происшествия

Гонщик на «Ладе» врезался в столб на Народного Ополчения, пытаясь скрыться от полиции

Об этом рассказали очевидцы в соцсети
Евгения МОСКВИНА
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"Лада" врезалась в столб на Народного Ополчения. Фото: vk.com/spb_today"Лада" врезалась в столб на Народного Ополчения. Фото: vk.com/spb_today
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В ночь на субботу, 25 апреля, в Петербурге произошло ДТП с горе-гонщиком. Водитель на автомобиле «Лада Гранта» привлек внимание очевидцев в Красносельском районе. На улице Народного Ополчения он врезался в столб. Водитель за рулем легковушки, судя по всему, пытался скрыться от преследующих его сотрудников полиции. Об этом рассказали очевидцы в группе соцсети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

- Гранта пыталась уехать от сотрудников ППС, при повороте направо на перекрестке Народного Ополчения и Маршала Жукова водитель не справился с управлением и влетел в столб, - описал произошедшее очевидец в соцсети.

«Гонка» закончилась для нарушителя аварией у светофорного столба. По предварительной информации, водителя «Лады» задержали. Обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Гонщик на «Ладе» врезался в столб на Народного Ополчения, пытаясь скрыться от полиции
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