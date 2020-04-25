Гонщик на «Ладе» врезался в столб на Народного Ополчения, пытаясь скрыться от полиции
В ночь на субботу, 25 апреля, в Петербурге произошло ДТП с горе-гонщиком. Водитель на автомобиле «Лада Гранта» привлек внимание очевидцев в Красносельском районе. На улице Народного Ополчения он врезался в столб. Водитель за рулем легковушки, судя по всему, пытался скрыться от преследующих его сотрудников полиции. Об этом рассказали очевидцы в группе соцсети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
- Гранта пыталась уехать от сотрудников ППС, при повороте направо на перекрестке Народного Ополчения и Маршала Жукова водитель не справился с управлением и влетел в столб, - описал произошедшее очевидец в соцсети.
«Гонка» закончилась для нарушителя аварией у светофорного столба. По предварительной информации, водителя «Лады» задержали. Обстоятельства ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU