Больше 9 тысяч человек за сутки обследовали на коронавирус в Петербурге

25 Апр 2020 2020-04-25T10:56:44+03:00

Больше 9 тысяч анализов на коронавирус взяли за сутки в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Петербург продолжает борьбу с коронавирусной инфекцией. По данным на утро 25 апреля в городе за последние сутки проверили на COVID-19 всего 9335 человек. Всем этим людям через некоторое время придут результаты анализов. Растет в городе и число тех, кто должен пройти через карантин.

– На карантине находится 3746 человек. Из них 60 – в обсерваторе, 493 – на самоизоляции, 3193 – контактные, – рассказали в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Также за последние сутки еще 13 человек сообщили о прибытии из другой страны на территорию России. Кроме того, горожане активно задают вопросы о коронавирусе на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу. За сутки было обработано 1538 таких звонков.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 614 обращения. В Городскую службу скорой помощи направлено 67 обращений, а в полицию - 119. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU