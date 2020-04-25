2020-04-25T11:32:50+03:00
Происшествия

Вино, постельное белье и телевизор: В Петербурге во время самоизоляции обокрали супермаркет

Полиция уже разыскивает злоумышленников
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге разыскивают злоумышленников, похитивших товары с супермаркета.В Петербурге разыскивают злоумышленников, похитивших товары с супермаркета.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В одном из крупных супермаркетов на Московском шоссе в Петербурге произошла кража. Инспектор магазина обратился в полицию 24 апреля и рассказал о том, что ночью там сработала сигнализация. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, украли злоумышленники несколько предметов из разных отделов. «Набор» оказался необычным: три телевизора, три комплекта постельного белья, один рюкзак, выпрямитель для волос. А также 38 наборов с винным напитком.

Как рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, на записях с камер видеонаблюдения были замечены трое мужчин кавказской внешности. После совершения кражи они скрылись на автомобиле «Киа Оптима».

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников, - добавили в пресс-службе ГУ МВД Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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