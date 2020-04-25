2020-04-25T12:36:16+03:00
Авто

Два съезда полностью перекроют на развязке КАД с проспектом Энгельса

Из-за ремонта дорожного покрытия ограничения будут действовать две ночи 29 и 30 апреля
Евгения МОСКВИНА
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Два съезда перекроют на развязке КАД с проспектом Энгельса 29 и 30 апреля. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".Два съезда перекроют на развязке КАД с проспектом Энгельса 29 и 30 апреля. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
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Два съезда с Кольцевой автодороги (КАД) на развязке с проспектом Энгельса не будут доступны для автомобилистов. Об этом предупреждают горожан в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Такие меры необходимы для проведения ремонта дорожного покрытия. Полностью перекроют съезды №3 и №9. Работы на дороге будут проходить две ночи подряд – 29 и 30 апреля. А перекрывать съезды оба дня будут с 21:00 до 8:00 утра.

– Будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд по направлению из Ленинградской области, с проспекта Энгельса на внутреннее кольцо КАД и съезд с внутреннего кольца КАД, на проспект Энгельса, в Ленинградскую область в направлении федеральной дороги А-121 «Сортавала», – уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Два съезда полностью перекроют на развязке КАД с проспектом Энгельса
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