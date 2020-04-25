Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 25 апреля 2020 года: заболели еще 215 человек

25 Апр 2020 2020-04-25T14:01:18+03:00

Мы собрали все последние новости о новых зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 25 апреля 2020 года

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Федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции привел новые данные по количеству подтвержденных случаев. Статистика показала, что на 25 апреля 2020 года выявлены новые случаи заражения коронавирусом и в Санкт-Петербурге. Их за минувшие сутки оказалось 215. Таким образом, общее число заболевших в городе составило 2926 человек.

- За последние сутки в России подтверждено всего 5966 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 48,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 66 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 682 человека, - сообщает Оперштаб.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксирована 681 смерть, а выздоровели 6250 человек. Напомним также, что по последним данным в Петербурге за все время от нового коронавируса умерли 23 человека, а выздоровели 460 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU