2020-04-25T16:42:07+03:00
Общество

Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 25 апреля 2020 года достигло 23 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 25 апреля 2020 года
Евгения МОСКВИНА
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Новые данные о заболевших коронавирусом привели в Петербурге.Новые данные о заболевших коронавирусом привели в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге уже четвертый день подряд регистрируются случаи смерти пациентов с COVID-19. Так, число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 25 апреля 2020 года составило три человека.

- Еще три смертельных случая подтверждены, - сообщают в городском комитете по здравоохранению.

Среди умерших пациентов были 93-летний мужчина, 81-летний мужчина и 90-летняя женщина. Они скончались в Госпитале для ветеранов войн 11-12 апреля. Отмечается, что у всех были сопутствующие хронические заболевания. Скончались они от легочно-сердечной недостаточности, обусловленной пневмонией.

- Основным заболеванием признана новая коронавирусная инфекция СOVID-19, - отметили в комздраве.

Напомним, что за последние сутки в Петербурге выявили еще 215 человек с коронавирусом. Общее число заражений составило 2926 человек. За все время выздоровели 460 петербуржцев, скончались 23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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