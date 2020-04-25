Директор Русского музея Владимир Гусев принимает поздравления с юбилеем

25 Апр 2020 2020-04-25T17:21:54+03:00

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Директору Русского музея, академику Российской академии художеств и заслуженному деятелю искусств Владимиру Гусеву сегодня, 25 апреля, исполнилось 75 лет. С юбилеем его поздравил председатель ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

- Более 30 лет Вы руководите одним из величайших музеев России и мира. В этом году Русскому музею, где бережно хранится бесценная коллекция русского искусства, исполняется 125 лет, - говорится в обращении. - Вы внесли выдающийся вклад в историческую науку, музейное дело и культурное просвещение наших граждан. Государственный Русский музей живет насыщенной творческой жизнью, сохраняя свои замечательные традиции.

Спикер ЗакСа также пожелал Владимиру Гусеву «крепкого здоровья, благополучия и новых выдающихся успехов в служении науке, Отечеству и Петербургу».

Напомним, что сегодня 125-летний юбилей отмечает и сам Русский музей. Из-за ситуации с коронавирусом он встречает посетителей в онлайн-режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU