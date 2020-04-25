Центр онкологии имени Петрова не будут перепрофилировать для пациентов с коронавирусом

25 Апр 2020 2020-04-25T18:41:15+03:00

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Онкоцентр имени Петрова в Петербурге не станут перепрофилировать под лечение пациентов с коронавирусом. Разъяснение о режиме работы медучреждения сегодня, 25 апреля, дали в Министерстве здравоохранения.

– НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова продолжает оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь онкологическим пациентам и лицам с подозрением на онкопатологию, – отмечается в разъяснении.

Напомним, что ранее стало известно, что Центр онкологии может быть перепрофилирован под борьбу с коронавирусом. Это вызвало волнение среди пациентов с онкологическими заболеваниями. Однако сегодня Правительство России представило предварительный список медучреждений, которые будут задействованы в лечении коронавируса. В Петербурге планируют перепрофилировать семь организаций, который относятся к федеральному уровню. И онкоцентр Петрова в этот список не входит.

Отмечается также, что в онкологическом центре принимаются все меры для снижения риска заражения пациентов коронавирусом. В том числе, на входах в корпуса всем измеряют температуру, а также проводится регулярное тестирование на коронавирус медработников и отдельных групп пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU